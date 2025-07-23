В России могут разрешить водителям мотоциклов и мопедов ездить по выделенным полосам для общественного транспорта. Авторы инициативы почеркнули, что такие полосы часто остаются незагруженными, при этом двухколесный транспорт занимает небольшую долю в общем потоке.

Также отмечается, что на четырехметровой выделенной полосе можно безопасно совершать маневры. Таким образом, благодаря нововведению получится снизить нагрузку на основные полосы и уменьшить количество ДТП.

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