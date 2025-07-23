Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июля, 07:15

Транспорт

В России могут разрешить водителям мотоциклов и мопедов ездить по выделенным полосам

В России могут разрешить водителям мотоциклов и мопедов ездить по выделенным полосам

В Госдуме предложили ввести компенсации за затопленные машины

Минтранс создал оперативный штаб для координации работы на Городецком гидроузле на Волге

Фрагмент шлюза обрушился на Городецком гидроузле в Нижегородской области

Столичные электробусы сделали удобнее и надежнее благодаря отзывам пассажиров

Движение поездов было прервано на Филевской линии метро из-за ливня

"Мой район. Новости": МВД ужесточит контроль за ТО автомобилей в России

Аэропорт Шереметьево заработал в штатном режиме

"Вопрос спорный": Госдума одобрила поправки о штрафах за непропуск спецтранспорта

"Мой район. Новости": электробусы начали курсировать между Коммунаркой и Солнцевым

В России могут разрешить водителям мотоциклов и мопедов ездить по выделенным полосам для общественного транспорта. Авторы инициативы почеркнули, что такие полосы часто остаются незагруженными, при этом двухколесный транспорт занимает небольшую долю в общем потоке.

Также отмечается, что на четырехметровой выделенной полосе можно безопасно совершать маневры. Таким образом, благодаря нововведению получится снизить нагрузку на основные полосы и уменьшить количество ДТП.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика