Прощание с актером и кинорежиссером Юрием Морозом прошло в Москве

В Большом траурном зале ЦКБ № 1 прошла церемония прощания с актером театра и кино, кинорежиссером и продюсером Юрием Морозом. Он скончался после тяжелой болезни в ночь на 14 июля в возрасте 68 лет.

Гражданскую панихиду посетили многие известные деятели культуры и искусства. В их числе дочь и жена артиста – актрисы Дарья Мороз и Виктория Исакова, режиссеры Сергей Урсуляк и Ренат Давлетьяров, актеры Павел Деревянко и Максим Виторган, музыкант Гарик Сукачев, художественный руководитель Театра Сатиры и Театра на Малой Ордынке Евгений Герасимов и другие.

После церемонии прощания Юрия Мороза похоронили на Ваганьковском кладбище.