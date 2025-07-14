Кинорежиссер Александр Митта скончался на 93-м году жизни

На 93-м году жизни умер режиссер Александр Митта. Об этом сообщил его сын. Митта снял целый ряд культовых лент, в числе которых "Гори, гори, моя звезда", "Сказ про то, как царь Петр арапа женил", "Экипаж". Последний стал первым советским фильмом-катастрофой и вошел в золотой фонд отечественного кино.

Его называли честным и принципиальным мастером. Он внимательно относился к молодым кинематографистам и верил в новое поколение. Коллеги подчеркивали что Митта всегда чувствовал зрителя и говорил с ним на одном языке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.