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14 июля, 14:30

Культура

Кинорежиссер Александр Митта скончался на 93-м году жизни

Кинорежиссер Александр Митта скончался на 93-м году жизни

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На 93-м году жизни умер режиссер Александр Митта. Об этом сообщил его сын. Митта снял целый ряд культовых лент, в числе которых "Гори, гори, моя звезда", "Сказ про то, как царь Петр арапа женил", "Экипаж". Последний стал первым советским фильмом-катастрофой и вошел в золотой фонд отечественного кино.

Его называли честным и принципиальным мастером. Он внимательно относился к молодым кинематографистам и верил в новое поколение. Коллеги подчеркивали что Митта всегда чувствовал зрителя и говорил с ним на одном языке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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