Режиссер Бортко назвал Митту одним из самых образованных людей в кино

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Народный артист России, кинорежиссер Александр Митта запомнится как один из самых грамотных и образованных людей в кино. Об этом сказал режиссер Владимир Бортко News.ru.

"Я читал его книги, слушал его <...>. Это был теоретик кино. Все мы смертны. Очень грустно. Нас все меньше", – отметил Бортко.

Уход из жизни Митты является колоссальной потерей для российской культуры, искусства и киноиндустрии, рассказал в беседе с RT режиссер Николай Лебедев. Его коллега был уникальным человеком, так как работал во всех жанрах и делал это с авторским взглядом и глубиной. Митта был мудрым, при этом "ребячливым и мальчишеским", подчеркнул Лебедев.

"Я очень люблю его фильмы. Я учусь на них. И я очень люблю его самого", – сказал он.

Лебедев ходил на лекции Митты, много общался с ним. При этом кинофильмы режиссера повлияли на его собственные картины. Именно усопший благословил Лебедева на создание нового фильма "Экипаж".

"Он знал, как я люблю его картину. Он мой учитель в самом прямом смысле слова", – отметил Лебедев.

Митта был очень недооценен, но подлинная оценка придет, так как его фильмы живут десятилетиями, резюмировал режиссер.

Свои соболезнования в связи с кончиной народного артиста выразила советская и российская актриса театра и кино Елена Проклова, передает телеканал "360". Также высказались режиссер Сарик Андреасян и его жена, актриса Лиза Моряк, отметив вклад Митты в образование режиссеров и сценаристов.

"Его книга "Кино между адом и раем" была настольной для многих из нас. Прощайте, Мастер!" – написали Андреасян и Моряк в своем телеграм-канале.

О смерти Митты стало известно 14 июля. Кинорежиссер родился в 1933 году в Москве. В качестве режиссера и сценариста он работал над фильмами "Экипаж", "Без страха и упрека", "Гори, гори, моя звезда", "Москва, любовь моя", "Раскаленная суббота", "Шагал – Малевич", "Затерянный в Сибири" и другими.

Продюсер удостоился звания народного артиста РФ в 2004 году. В 2008 году Митта получил орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, в 2018-м – нагрудный знак "За вклад в российскую культуру". Он также был членом Союза кинематографистов России и входил в состав правления гильдии кинорежиссеров России.