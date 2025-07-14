Швыдкой выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Александра Митты

Режиссер Александр Митта умер 14 июля на 93-м году жизни. По данным СМИ, он скончался после продолжительной болезни. Соболезнования выразили его друзья и коллеги, а также коллектив киношколы мэтра. Подробности – в материале Москвы 24.

"Был настоящей глыбой"

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

О госпитализации режиссера, сценариста и продюсера Александра Митты из его столичной квартиры в бессознательном состоянии ряд СМИ сообщили еще 30 июня. Изначально его сын Евгений Митта опровергал эту информацию, однако 2 июля помощник режиссера Геннадий Иванов все же подтвердил, что Митта находится в больнице.

14 июля сын постановщика рассказал, что его отец ушел из жизни.





Евгений Митта художник, сын Александра Митты Мой дорогой папа ушел из жизни сегодня. Любим, скорбим.

По данным телеграм-канала Shot, в последние несколько дней Митта находился в состоянии сопора. Это глубокое нарушение сознания, при котором человек находится во сне, граничащем с комой. Издание также сообщило со ссылкой на близких, что его состояние якобы ухудшилось из-за рака почки. Митте был присвоен паллиативный статус, и он постоянно принимал сильнодействующие обезболивающие препараты.

Серьезные проблемы со здоровьем у 92-летнего сценариста начались примерно шесть лет назад, отмечали СМИ. В эфире программы "Судьба человека" в 2019 году режиссер рассказывал, что после неудачной операции на колене в Германии пережил клиническую смерть. По его словам, врачи пять дней вытаскивали его с того света.

Также, по сведениям журналистов, в ноябре 2023 года Митту экстренно госпитализировали с пневмонией, которая развилась на фоне осложнений из-за перенесенного ранее инсульта. Уже в больнице постановщику диагностировали повторный инсульт, другие сердечные заболевания и воспаление почек. В середине марта 2024 года после продолжительного лечения его выписали домой.

Однако, по сообщениям StarHit, в последний год здоровье часто подводило Митту: он жаловался на ноющие боли в ногах, при этом к нему регулярно приезжали врачи.

Соболезнования близким в связи со смертью мэтра уже выразили в том числе актеры Евгений Миронов, Дмитрий Певцов и Елена Проклова, режиссеры Федор Бондарчук и Николай Лебедев, снявший современную версию фильма Митты "Экипаж", а также коллектив киношколы Александра Наумовича. Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, художественный руководитель Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой в разговоре с ТАСС назвал Митту одним из самых серьезных профессионалов отечественного кинематографа.





Михаил Швыдкой специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, художественный руководитель Московского театра мюзикла Он знал о кино больше, чем кто-либо другой. Он разбирался в нем как практик и как теоретик. И, конечно, его картины тому свидетельство.

Режиссер Александр Сокуров отметил в беседе с "Газетой.Ru", что Митта "был и останется замечательным Режиссером, Автором, Мастером". Худрук Московского академического театра сатиры и Театра на Малой Ордынке, депутат Мосгордумы, народный артист РФ Евгений Герасимов добавил, что у его коллеги не было ни одной проходной работы.

"Александр Наумович был потрясающим человеком, великолепным мастером, режиссером, который умел очень тонко работать с актерами. Все его картины великолепны. У него нет ни одного проходного фильма. И, безусловно, каждая лента была и есть любима зрителями", – приводит слова Герасимова ТАСС.

Актер и режиссер Дмитрий Астрахан в разговоре с информагентством подчеркнул, что Митта "был настоящей глыбой и оставил огромный фундамент в искусстве". Режиссер Владимир Бортко, в свою очередь, назвал Митту одним из самых грамотных и образованных людей в кино.

Соболезнования также выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Созданные Александром Наумовичем произведения стали примером высочайшего мастерства, пополнили золотой фонд советского и российского кинематографа. Он щедро делился своим опытом и бесценными знаниями с молодежью, являлся примером преданного служения искусству. Светлая память о нем всегда будет жить в наших сердцах", – процитировало белорусского лидера агентство БелТА.

Постановщика похоронят рядом с супругой 17 июля.

Из инженера – в режиссеры

Фото: ТАСС/Юрий Самолыго

Александр Митта (при рождении у него была фамилия Рабинович) родился 28 марта 1933 года в Москве. Сначала он окончил окончил инженерно-строительный факультет МИСИ имени В. В. Куйбышева, пойдя по стопам отца-инженера, однако в 1960-м получил образование на режиссерском факультете ВГИКа. Дебютом для Митты стала короткометражка "В дереве, в глине, в камне". А уже следующая полнометражная работа "Друг мой Колька!..", снятая вместе с режиссером Алексеем Салтыковым, была отмечена на Лондонском международном кинофестивале.

Спустя всего пять лет после окончания ВГИКа, в 1965 году, режиссер снял культовую картину "Звонят, откройте дверь" с Еленой Прокловой в главной роли. Фильм получил "Золотого льва" на Венецианском кинофестивале. Признание публики заработала и картина "Гори, гори, моя звезда...", вышедшая в 1969-м. А в 1976 году Митта экранизировал неоконченное произведение Пушкина и поставил ленту "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" с Владимиром Высоцким.

В 1979 году Митта снял "Экипаж" – первый советский фильм-катастрофу. В последствии картина стала одним из лидеров кинопроката. В 1982 году режиссер поставил фильм "Сказка странствий" с Андреем Мироновым в главной роли, музыку к которому написал композитор Альфред Шнитке. Не менее известными стали его ленты "Без страха и упрека" и "Москва, любовь моя".

В 2000 году вышла восьмисерийная мелодрама "Граница. Таежный роман" с Алексеем Гуськовым, Ольгой Будиной и Маратом Башаровым в главных ролях. Митта был удостоен за эту работу Государственной премии РФ, а также кинопремии "Ника" и телевизионной награды "ТЭФИ".

Последней картиной, которую снял легендарный режиссер, стал биографический фильм "Шагал – Малевич", вышедший в 2014 году.

В 2004-м Митта получил звание народного артиста России. Кроме того, он был награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV и III степени в 2008-м и в 2024-м, а также нагрудным знаком РФ "За вклад в российскую культуру" в 2018-м. Он также был членом Союза кинематографистов России и входил в состав правления Гильдии кинорежиссеров России.