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06 июля, 21:15

Культура

Участие в музыкальном конкурсе "Интервидение" примут артисты из стран БРИКС

Участие в музыкальном конкурсе "Интервидение" примут артисты из стран БРИКС

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Участие в музыкальном конкурсе "Интервидение", который пройдет в Москве, примут артисты из многих стран БРИКС. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на саммите объединения по видеосвязи.

Проект ориентирован на продвижение общечеловеческих, семейных и духовных ценностей, которые разделяют страны. Как отметил Путин, голос объединения все громче звучит на мировой арене.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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