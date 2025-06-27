Информационные технологии стали самым популярным направлением среди абитуриентов

Эксперты выяснили, что наибольшей популярностью у абитуриентов пользуется направление информационных технологий, его выбирают 39% опрошенных. На втором месте – строительство и недвижимость, туда планируют поступать 13% будущих студентов.

Медицину и фармацевтику выбрали 12%. Далее следуют нефтегазовая и добывающая отрасли – 10%, а также торговля и продажи – 9%.

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