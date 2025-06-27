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27 июня, 22:30

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Для девятиклассников Москвы доступно 43 тысячи бюджетных мест

Для девятиклассников Москвы доступно 43 тысячи бюджетных мест

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В колледжах Москвы стартовала приемная кампания. В этом году для девятиклассников доступно рекордное количество бюджетных мест – 43 тысячи. Абитуриенты могут подать документы сразу на пять специальностей, как в одном колледже, так и в разных.

Узнать больше о востребованных направлениях обучения можно на Днях открытых дверей, которые проходят во многих учебных заведениях столицы. Популярностью пользуются направления, связанные с техникой, транспортом и обслуживанием автомобилей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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