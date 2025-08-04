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04 августа, 12:30

Культура

Актер Кирилл Мелехов рассказал, почему его приглашают только на комедийные роли

Актер Кирилл Мелехов рассказал, почему его приглашают только на комедийные роли

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По словам актера Кирилла Мелехова, режиссеры ценят в нем сочетание брутальной внешности, детского склада ума и доброты. Сам артист отмечает, что часто слышит от коллег о своей детской непосредственности и эмоциональности.

Мелехов также подчеркнул, что быстро подключается к новым проектам, может быть вспыльчивым и подвижным, а хорошее чувство юмора помогает ему в работе.

Большое интервью с Кириллом Мелеховым выйдет в понедельник, 4 августа, в эфире телеканала Москва 24.

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