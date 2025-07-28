Второй сезон сериала "Уэнсдей" выйдет 6 августа на платформе Netflix

Второй сезон сериала "Уэнсдей" готовится в выходу, сюжет в нем все так же строится вокруг девочки из знаменитой семейки Аддамс. Авторы решили разделить сезон на две части: первая выйдет в начале августа, а вторая – 3 сентября. Какие еще сериалы успели появиться на экранах в 2025 году, читайте в материале Москвы 24.

"Уэнсдей – 2" / Wednesday – 2

Фото: кадр из сериала "Уэнсдей"; режиссер – Тим Бертон, Пако Кабесас, Джеймс Маршалл; производство – MGM Television

Во втором сезоне сериала, по словам продюсеров проекта, кроме продолжения истории о дочери Мортиши и Гомеса Аддамсов, зрителей ждет эпизод, полностью вдохновленный жанром ужасов, а также множество новых визуальных отсылок к хоррорам.

Исполнительница главной роли Дженна Ортега в марте 2025 года в интервью Collider удивила фанатов новостью о том, что "Уэнсдей" может получить третий сезон. Она отметила, что творческая команда Netflix активно "экспериментирует и набрасывает идеи" для новых эпизодов. Кто станет режиссером спин-оффа, пока неизвестно.

"Переходный возраст" / Adolescence

Фото: кадр из сериала "Переходный возраст"; режиссер – Фил Барантини; производство – Made Up Productions

Самый обсуждаемый сериал 2025 года состоит всего из четырех эпизодов, каждый из которых был снят одним непрерывным кадром – без склеек и монтажных приемов. Критики отметили операторскую работу, а также игру Оуэна Купера: 15-летний актер сыграл подростка, которого обвиняют в убийстве одноклассницы. Также эксперты похвалили звезду британского кино Стивена Грэма, которому досталась роль отца главного героя. Грэм также выступил автором идеи, а соавтором сценария стал Джек Торн.

"Киностудия" / The Studio

Фото: кадр из сериала "Киностудия"; режиссер – Эван Голдберг, Сет Роген; производство – Lions Gate Television

"Киностудия", созданная Сетом Рогеном, – это полная абсурда комедия, один из самых захватывающих сериалов полугодия. Сюжет рассказывает о приключениях главы крупной голливудской студии. В съемках приняли участие Мартин Скорсезе, Шарлиз Терон, Стив Бушеми и Оливия Уайлд. Создатели остроумно высмеивают тайны киноиндустрии, кроме того, комедия наполнена отсылками к культовым фильмам.

"Репетиция" / The Rehearsal

Фото: кадр из сериала "Репетиция"; режиссер – Нэйтан Филдер; производство – Rise Management

Самым необычным проектом на современном телевидении, который вернулся с новым сезоном, остается "Репетиция". Ведущий Нэйтан Филдер решает проблемы окружающих, разыгрывая для них тренировочные сценарии с помощью актеров – фактически репетируя обычную жизнь через ролевые игры.

"Черное зеркало" / Black Mirror

Фото: кадр из сериала "Черное зеркало"; режиссер – Тоби Хэйнс, Оуэн Харрис, Карл Тиббеттс; производство – Channel 4 Television Corporation

В новом сезоне сюжет вращается вокруг искусственного интеллекта, дополненной реальности и экспериментальных технологий. Критики и зрители отдельно выделили заключительную шестую серию сезона, представляющую собой сиквел самого популярного эпизода сериала "USS "Каллистер". В нем показано, как человечество продолжает управлять своим пугающим будущим.

"Разделение" / Severance

Фото: кадр из сериала "Разделение"; режиссер – Бен Стиллер, Ифа Макардл, Ута Бризвитц; производство – Endeavor Content

В первом сезоне научно-фантастического сериала в центре сюжета компания Lumon Industries, которая проводит сотрудникам необычную операцию – разделяет воспоминания на "рабочие" и "личные". В офисе работник не помнит о жизни за его пределами, а дома – забывает обо всех рабочих моментах. Но сотрудники узнают жуткие тайны корпорации и устраивают бунт.

Во втором сезоне зрителям показали последствия этого восстания, оставив открытым вопрос: что станет с компанией?

Сюжет третьего сезона создатели пока не раскрывают, но режиссер Бен Стиллер рассказал, что команда уже знает, чем закончится сериал. Сейчас продюсеры и сценаристы активно работают над продолжением, добавил он.

"Белый лотос" / The White Lotus

Фото: кадр из сериала "Белый лотос"; режиссер – Майк Уайт; производство – Rip Cord Productions

Третий сезон популярной сатирической трагикомедии о богатых американцах, которые наслаждаются жизнью на роскошном курорте "Белый лотос", вышел в 2025 году. Действие новых серий происходит в Таиланде, а актерский состав почти полностью обновлен. Шоу по-прежнему содержит много сложных и переплетенных сюжетных линий.

Четвертый сезон выйдет на экраны не ранее 2026 года, рассказали в HBO. По информации журналистки издания Forbes Моники Меркури, съемки спин-оффа "охватят все континенты" и могут пройти в Южной Америке, Австралии, Африке или даже Антарктиде.

