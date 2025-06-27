Собянин: строительство здания картинной галереи Нестеренко завершат в этом году

Строительство нового здания картинной галереи Василия Нестеренко на Бутырской улице завершится уже в этом году – об этом сообщил Сергей Собянин. Здание возводят в неоклассическом стиле, а его интерьер будет выполнен на стыке модерна, неоклассики и ампира. Идея проекта принадлежит самому художнику.

Сейчас почти завершен монолит здания, специалисты приступили к монтажу кровли и фасадов из декоративных стеклофибробетонных изделий, а также проводят отделочные работы. В галерее появятся современные выставочные залы, фонд хранилища, реставрационные мастерские, комфортное фойе и новая входная группа.

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