"Моя Москва": Олег Фомин. Часть 1

Актер Олег Фомин родился в Тамбове. Его отец работал на космическом предприятии, а мама – на химическом заводе. При этом родители имели творческие интересы: папа писал картины, а мама любила петь и танцевать. Фомин с самого детства выбрал для себя театральную студию, а попутно увлекался шахматами, боксом и штангой. Все эти навыки впоследствии пригодились ему в выбранной профессии.

В этом выпуске на прогулке по Мещанскому району заслуженный артист России признается, что подарил родителям с первой большой зарплаты в кино, вспомнит, как работал дворником, штабельщиком и моделью, расскажет об удачном походе в КГБ и покажет любимые места своей Москвы.

Подробнее – в программе "Моя Москва".