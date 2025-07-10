Спектакль "Дядя Степа на каникулах" поставили в рамках "Театрального бульвара"

Семейный спектакль "Дядя Степа на каникулах" прошел на сцене музейного парка "Политех" в Москве.

По словам актрисы, учредителя и идеолога театра "М_фабрика детского контента" Надежды Михалковой, первая книжка ребенка является классикой. В данном случае персонаж дядя Степа писателя Сергея Михалкова объединяет все поколения, и это не меняется, отметила она.

Подобные творческие события проходят благодаря специальному проекту "Территория. Кидс", который реализовывает "Театральный бульвар".

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