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10 июля, 11:30

Культура

Артист Роман Евдокимов рассказал, почему не советует идти в актерскую профессию

Артист Роман Евдокимов рассказал, почему не советует идти в актерскую профессию

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По словам артиста Романа Евдокимова, профессия актера очень сложная и зависимая. Он отметил, что для мужчин эта сфера особенно трудна, потому что многое зависит не только от таланта, но и от выбора режиссеров и продюсеров.

Актер признался, что несмотря на все сложности, считает себя счастливым человеком, потому что занимается любимым делом и не ощущает свою работу как тяжелый труд.

Большое интервью с Романом Евдокимовым выйдет в четверг, 10 июля, в эфире телеканала Москва 24.

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