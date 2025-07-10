Артист Роман Евдокимов рассказал, почему не советует идти в актерскую профессию

По словам артиста Романа Евдокимова, профессия актера очень сложная и зависимая. Он отметил, что для мужчин эта сфера особенно трудна, потому что многое зависит не только от таланта, но и от выбора режиссеров и продюсеров.

Актер признался, что несмотря на все сложности, считает себя счастливым человеком, потому что занимается любимым делом и не ощущает свою работу как тяжелый труд.

Большое интервью с Романом Евдокимовым выйдет в четверг, 10 июля, в эфире телеканала Москва 24.