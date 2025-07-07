В Москве капитально отремонтируют 10 домов в стиле эклектики

Фото: пресс-служба департамента капитального ремонта города Москвы

В Москве капитально отремонтируют 10 жилых домов в стиле эклектики. Об этом сообщает сайт мэра и правительства столицы.

В частности, приведут в порядок четырехэтажный дом, который расположен на улице Воронцово Поле. Его построили в 1889 году по индивидуальному проекту, а надстроили в 1932-м. Здание имеет сложную форму, так как два корпуса соединены между собой небольшим переходом. Кроме того, дом украшен различными декоративными элементами – замковыми камнями над окнами, сандриками, в том числе в форме фронтонов, филенки.

В настоящее время специалисты с помощью современных отечественных материалов и технологий ремонтируют фасады, подъезды и инженерные системы объекта. Например, они расчистили фасад, который потом будет вновь окрашен в исторический оттенок слоновой кости. Особое внимание будет уделено декорациям – их покроют белой краской.

Также специалисты преобразят входные группы, установят новые отливы и приведут в порядок откосы. Цоколь дома обновят и сделают на фасаде новую систему внешнего водостока. Помимо этого, планируется заменить системы холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и магистрали водоотведения.

Отремонтируют и трехэтажный дом на Большом Факельном переулке, который был построен по индивидуальному проекту в 1860 году. Кирпичное здание украшено рустом, сандриками в виде фронтонов, витражным окном, замковыми камнями и лучковыми перемычками над окнами. Специалисты собираются привести в порядок фасад, крышу, подвал, подъезд и инженерные системы.

На данный момент уже отчищены и промыты фасады, которым вернут исторические синий и белый цвета. Вдобавок будут восстановлены декоративные кирпичные элементы. Входную группу специалисты тоже приведут в порядок, в том числе там появятся новые двери. Цоколь здания окрасят, а на фасаде обновят отливы и откосы. На крыше отремонтируют обрешетку и кровлю.

Кроме того, планируется установить новую внешнюю систему водостока, а на чердаке – плиты из минеральной ваты для поддержания оптимальной температуры и влажности. Все деревянные элементы будут обработаны огнебиозащитным средством.

В подъезде специалисты модернизируют напольную плитку, оштукатурят стены и потолок, отремонтируют ступени, а также установят новые почтовые ящики. В подвале они проложат новую электросеть и приведут в порядок системы отопления, холодного водоснабжения и водоотведения.

Проект капитального ремонта затронет семиэтажное здание, которое похоже на замок. Оно находится на Новослободской улице. Построенный в 1914 году по проекту одного из пионеров высотного строительства Эрнста-Рихарда Нирнзее объект получил известность как доходный дом почетной гражданки Зиновьи Золотарской.

Дом имеет сложную форму, так как основной фасад асимметричен и украшен декоративными элементами. Между третьим и шестым этажом находятся три эркера, два из которых завершают треугольные фронтоны со стрельчатыми окнами и барельефами. Окна этих этажей выделяются сандриками. На фасаде также есть прямоугольные барельефы.

Для того чтобы сохранить внешний вид здания, был сформирован индивидуальный проект капремонта. Сперва специалисты привели в порядок штукатурный слой фасадов. Сейчас они занимаются локальной вычинкой кирпичной кладки. После они восстановят декоративные элементы, а фасады – окрасят. Кроме того, планируется отремонтировать цоколь, обновить водосточные трубы и входную группу.

Ранее стало известно, что специалисты отремонтируют многоквартирный дом на улице Большой Дмитровке, который был построен в 1910 году. Там проводят восстановительные работы в зонах замены инженерных коммуникаций, в местах общего пользования, жилых и технических помещениях.

В рамках работ специалисты приведут в порядок стены, потолки и полы. В подъездах они отремонтируют штукатурно-окрасочный слой потолков и напольное покрытие из керамогранитной плитки. Планируется проложить новую электросеть, обновить системы водоснабжения и водоотведения, а также заменить магистрали водоотведения.

