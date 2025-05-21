Жилой дом 1910 года постройки капитально отремонтируют на Большой Дмитровке

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Многоквартирный дом, который был построен в 1910 году, капитально отремонтируют на улице Большой Дмитровке в Москве. Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

Здание из шести подъездов располагается по адресу улица Большая Дмитровка, дом 7/5, строение 3.

"В доме специалисты проведут восстановительные работы в зонах замены инженерных коммуникаций, в местах общего пользования, жилых и технических помещениях", – отметил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

В рамках работ специалисты приведут в порядок стены, потолки и полы. В подъездах они отремонтируют штукатурно-окрасочный слой потолков и напольное покрытие из керамогранитной плитки.

Как рассказал замгендиректора Фонда капитального ремонта столицы Евгений Чуищев, для проведения мероприятий был сформирован специальный проект и подобраны современные материалы и технологии. В доме планируется проложить новую электросеть, обновить системы водоснабжения и водоотведения, а также заменить магистрали водоотведения.

В арендуемых подвалах будут заменены подвесные потолки и полы. Кроме того, там специалисты проведут локальный ремонт около стояков отопления и канализации.

Ранее сообщалось, что в рамках городской программы капитального ремонта в Басманном районе Москвы будет проведено обновление почти столетнего дома в Малом Демидовском переулке (дом № 3). Он был построен в 1927 году по проекту архитектора Георгия Олтаржевского. Для сохранения его исторического облика специалисты разработали уникальный проект проведения работ, учитывающий каждую конструктивную деталь.

