Собянин: более 2,4 тыс домов будет капитально отремонтировано в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин утвердил планы капитального ремонта на 2025 год, в рамках которых в порядок приведут более 2,4 тысячи многоквартирных домов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В рамках заседания президиума правительства Москвы заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что с 2015 по 2024 год специалисты провели работы в более чем 14,5 тысячи домах, в которых проживают свыше 3,8 миллиона москвичей.

По оценке Минстроя РФ, столица занимает первое место среди субъектов страны по итогам реализации региональных программ капремонта в прошлом году. В 2025-м планируется провести работы еще в 2 428 домах.

Вместе с тем для роста эффективности работ в городе начинается переход на централизованные закупки материалов и оборудования.

При этом программа капремонта рассчитана на 30 лет. Ее стали реализовывать в 2015 году, а планируют завершить в 2044-м.

"Это один из самых масштабных проектов модернизации жилого фонда в мире. В программу вошло около 30 тысяч домов общей площадью более 300 миллионов квадратных метров – это 10% всех многоквартирных домов, включенных в региональные программы по всей России", – говорится в сообщении.

Основные цели программы заключаются в формировании комфортного и безопасного проживания горожан, экономии ресурсов, уменьшении рисков аварийных ситуаций и повышении эстетики. Также столичная программа капремонта полностью соответствует целям и задачам нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Ее оператором является Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы, который занимается контролем объемов, качества и сроков работ.

Вместе с тем список работ, относящихся к программе, был расширен. Теперь в него включен ремонт подъездов, систем внутреннего водостока, дымоудаления и пожарного водопровода, а также замена мусоропроводов и окон.

При обновлении фасадов специалисты придерживаются современных технологий, благодаря которым могут повысить энергоэффективность. При работах с кирпичными фасадами применяется гидрофобизация. Такой метод помогает защитить их от разрушения.

При восстановлении окрашенных фасадов специалисты сначала исправляют геометрию панелей, а затем заполняют швы герметиком, грунтуют поверхности и окрашивают их. Для работ с фасадами с мелкоразмерной плиткой задействуется технология, при которой применяются полимерцементные смеси на армирующих сетках.

Капремонт подъездов выполняется в полном объеме. Мастера очищают стены и покрывают их моющейся невыгорающей краской. Также при ремонте подъездов учитывается мнение жителей дома, которым предлагают выбрать цвета, фактуру для стен и другие параметры.

Особое внимание в рамках капремонта уделяется объектам культурного наследия, к которым относятся 364 дома. С 2020 года Москва выделяет субсидии на покрытие допрасходов при работах в таких зданиях. Для них специалисты подбирают индивидуальный подход, выполняя ремонт с использованием передовых технологий.

Благодаря софинансированию капремонта в объектах культурного наследия город восстанавливает их исторический облик и сохраняет единый размер взноса для жителей.

Ранее в Москве отремонтировали более 10 тысяч домов, которые были построены по типовым проектам. К примеру, 16-этажное жилое здание по улице Генерала Тюленева построили в 1981 году. В 2024 году там отремонтировали фасад, также специалисты применили технологии полимерцементных смесей на армирующих сетках. Работы проходили поэтапно, цветами обновленного фасада стали классический белый и синий варианты арагонита.

