"Мой район. Новости": в Тверском районе обновят здание 1951 года

В Тверском районе обновляют здание 1951 года на Садовой-Самотечной – архитектурную жемчужину Садового кольца. Работы идут по программе капитального ремонта: восстанавливают лепной декор, башни, шпили и фасады.

В доме когда-то снимался фильм "Чук и Гек", и теперь специалисты стараются вернуть ему исторический облик. Всего в программу капремонта включено более 29 тысяч столичных зданий.

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