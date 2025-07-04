04 июля, 05:30Город
"Мой район. Новости": в Тверском районе обновят здание 1951 года
В Тверском районе обновляют здание 1951 года на Садовой-Самотечной – архитектурную жемчужину Садового кольца. Работы идут по программе капитального ремонта: восстанавливают лепной декор, башни, шпили и фасады.
В доме когда-то снимался фильм "Чук и Гек", и теперь специалисты стараются вернуть ему исторический облик. Всего в программу капремонта включено более 29 тысяч столичных зданий.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".