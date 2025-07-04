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04 июля, 05:30

Город

"Мой район. Новости": в Тверском районе обновят здание 1951 года

"Мой район. Новости": в Тверском районе обновят здание 1951 года

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В Тверском районе обновляют здание 1951 года на Садовой-Самотечной – архитектурную жемчужину Садового кольца. Работы идут по программе капитального ремонта: восстанавливают лепной декор, башни, шпили и фасады.

В доме когда-то снимался фильм "Чук и Гек", и теперь специалисты стараются вернуть ему исторический облик. Всего в программу капремонта включено более 29 тысяч столичных зданий.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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