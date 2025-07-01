Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июля, 06:30

Город

"Мой район. Новости": пятиэтажка в Банном переулке преобразилась после капремонта

"Мой район. Новости": пятиэтажка в Банном переулке преобразилась после капремонта

"Мой район. Новости": на Тверском бульваре открыли семейный клуб со скалодромом

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 734 мм ртутного столба 1 июля

Стало известно, что москвичи чаще других заказывают продукты с доставкой

На платформе "Активный гражданин – детям" появилась новая викторина

Чемпионат по "Камень, ножницы, бумага" пройдет в сквере Анны Герман

Певица Mary Gu спела на станции метро "Ховрино"

В Москве появилось новое приложение для аренды велосипедов и электроскутеров

В колледжах Москвы пройдут дни открытых дверей для абитуриентов

Чемпионат по морскому бою пройдет в Москве 1 июля

В Мещанском районе капитально отремонтировали фасад пятиэтажки в Банном переулке, построенной почти 70 лет назад. После обновления дом стал гораздо уютнее и привлекательнее для жителей.

Рабочие восстановили кирпичную кладку, покрасили стены в соответствии с паспортом архитектуры и обновили балконы. Сейчас продолжается ремонт крыши, затем начнется утепление чердаков, а впереди – обновление подвалов, подъездов и всех инженерных коммуникаций.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
городвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика