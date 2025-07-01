01 июля, 06:30Город
"Мой район. Новости": пятиэтажка в Банном переулке преобразилась после капремонта
В Мещанском районе капитально отремонтировали фасад пятиэтажки в Банном переулке, построенной почти 70 лет назад. После обновления дом стал гораздо уютнее и привлекательнее для жителей.
Рабочие восстановили кирпичную кладку, покрасили стены в соответствии с паспортом архитектуры и обновили балконы. Сейчас продолжается ремонт крыши, затем начнется утепление чердаков, а впереди – обновление подвалов, подъездов и всех инженерных коммуникаций.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".