Концерт блогера и музыканта Akmal' прошел на станции метро "Селигерская"

Живой концерт блогера и музыканта Akmal' (настоящее имя – Акмаль Ходжаниязов) состоялся на станции метро "Селигерская". После выступления артист отметил, что был счастлив поучаствовать в таком мероприятии и получил только положительные эмоции.

Концерт организовали в честь 90-летия Московского метрополитена. Он продолжил серию выступлений известных артистов на отдаленных от центра станциях.

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