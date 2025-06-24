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24 июня, 17:15

Транспорт

Концерт блогера и музыканта Akmal' прошел на станции метро "Селигерская"

Концерт блогера и музыканта Akmal' прошел на станции метро "Селигерская"

Блогер и музыкант Akmal' выступил на станции метро "Селигерская"

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Живой концерт блогера и музыканта Akmal' (настоящее имя – Акмаль Ходжаниязов) состоялся на станции метро "Селигерская". После выступления артист отметил, что был счастлив поучаствовать в таком мероприятии и получил только положительные эмоции.

Концерт организовали в честь 90-летия Московского метрополитена. Он продолжил серию выступлений известных артистов на отдаленных от центра станциях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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