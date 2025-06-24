24 июня, 17:15Транспорт
Концерт блогера и музыканта Akmal' прошел на станции метро "Селигерская"
Живой концерт блогера и музыканта Akmal' (настоящее имя – Акмаль Ходжаниязов) состоялся на станции метро "Селигерская". После выступления артист отметил, что был счастлив поучаствовать в таком мероприятии и получил только положительные эмоции.
Концерт организовали в честь 90-летия Московского метрополитена. Он продолжил серию выступлений известных артистов на отдаленных от центра станциях.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.