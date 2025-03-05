ГД поддержала введение минимальных баллов для приема в 10-й класс

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Депутаты Госдумы во время пленарного заседания поддержали принятие поправки, предлагающей экспериментальное проведение сдачи ГИА-9, пишет ТАСС.

Согласно инициативе, школьникам из 12 регионов России позволят набрать только минимальное количество баллов на экзаменах для перевода в 10-й класс. При этом размер результатов определят сами субъекты.

Поправка была внесена ко II чтению законопроекта об эксперименте по особому порядку сдачи ГИА-9. Нововведением предлагается осуществлять прием на обучение по образовательным программам среднего общего образования в 12 регионах по результатам индивидуального отбора, основанного на результатах ГИА по четырем учебным предметам: двум обязательным и двум по выбору.

Региональные власти также сами смогут определять перечень учебных предметов, результаты ГИА по которым будут учитываться при поступлении в 10-й класс. Этот эксперимент продлится до 31 декабря 2025 года.

Также документ предполагает предоставить школьникам, не набравшим минимум по результатам ОГЭ для перехода в 10-й класс, преимущество при поступлении в колледжи. Эксперимент будет проводиться в Москве, Санкт-Петербурге, Кемеровской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Саратовской и Тюменской областях, а также в Камчатском и Краснодарском крае и в Республике Северная Осетия.

Ранее Госдума в первом чтении поддержала проведение еще одного эксперимента. Он заключается в сдаче только двух обязательных экзаменов после 9-го класса. Школьники будут сдавать русский язык и математику. Проект предполагает апробацию нового порядка зачисления абитуриентов на обучение по программам СПО за счет средств региональных бюджетов.

