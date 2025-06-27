27 июня, 15:30Транспорт
На станции "Добрынинская" открылась десятая площадка "Искусства в метро"
В столичной подземке открылась десятая площадка проекта "Искусство в метро". Художественная точка теперь работает на станции "Добрынинская" Кольцевой линии.
В рамках проекта работы более 250 художников украшают станции и переходы подземки. Кроме того, проводятся выездные мероприятия, лекции и творческие сессии, которые открывают новые возможности для профессионального роста и общения участников.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.