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Новости

14 июня, 08:30

Город

"Мой район. Новости": в Гагаринском районе начали ремонт восьмиэтажного дома

"Мой район. Новости": в Гагаринском районе начали ремонт восьмиэтажного дома

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На Ломоносовском проспекте продолжается капремонт жилого дома 1959 года постройки. Рабочие уже завершили промывку фасада, обновляют цоколь, заменяют инженерные системы и готовят здание к полной реконструкции внешнего облика.

Жители отмечают значительные изменения и подчеркивают, что дом давно нуждался в таком обновлении. В рамках капремонта обновят не только фасад, но и балконы, подъезды и кровлю.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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