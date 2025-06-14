14 июня, 08:30Город
"Мой район. Новости": в Гагаринском районе начали ремонт восьмиэтажного дома
На Ломоносовском проспекте продолжается капремонт жилого дома 1959 года постройки. Рабочие уже завершили промывку фасада, обновляют цоколь, заменяют инженерные системы и готовят здание к полной реконструкции внешнего облика.
Жители отмечают значительные изменения и подчеркивают, что дом давно нуждался в таком обновлении. В рамках капремонта обновят не только фасад, но и балконы, подъезды и кровлю.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".