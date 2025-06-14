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"Мой район. Новости": на Ломоносовском проспекте начали капитальный ремонт дома 1959 года

"Мой район. Новости": на Ломоносовском проспекте начали капитальный ремонт дома 1959 года

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Восьмиэтажный дом 1959 года постройки на Ломоносовском проспекте начали капитально ремонтировать. Уже заменили лифт, отмыли фасад и обновляют кровлю. Жители отмечают разительную разницу с тем, что было раньше.

Работы продолжаются: фасад обработают специальными составами, заменят инженерные системы, восстановят кирпичную кладку и обновят подъезды. Все это продлит срок службы здания на десятилетия.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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