Проект "Сделано в Москве" вошел в программу лояльности "Миллион призов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Проект "Сделано в Москве" присоединился к городской программе лояльности "Миллион призов". Запуск приурочили ко Дню России, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Горожане смогут получать 250 баллов за покупки. Для того этого необходимо совершить покупку на сумму от 2,5 тысячи рублей в одном из пяти магазинов проекта: инновационном кластере "Ломоносов", а также районных центрах "Место встречи "Бирюсинка", "Место встречи "Байконур", "Место встречи "Ангара" и "Место встречи "Марс".

После оплаты товара необходимо показать кассиру персональный QR-код участника городских электронных проектов. Открыть его можно через сайт программы "Миллион призов" с помощью учетной записи mos.ru. Нужно нажать кнопку с изображением щита в правом верхнем углу экрана, после чего выбрать пункт "Персональный код".

В месяц можно получить не более 1 250 баллов – по 250 в каждом из пяти магазинов. Они предоставляются однократно. Участвовать в программе могут только совершеннолетние пользователи.

Ранее программа лояльности "Миллион призов" запустила акцию "Жаркий сезон" в рамках проекта "Лето в Москве". Участвуя в ней, жители столицы смогут обменять баллы на сувениры для комфортного отдыха на природе. Летний ассортимент включает в себя готовую подборку для пикника.

Для оформления заказа потребуется выбрать время и адрес в одном из павильонов "Миллион призов" на площадках "Лета в Москве". Функция будет доступна до 30 июля включительно.