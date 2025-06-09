Сувениры для летнего отдыха на природе появились на сайте "Миллион призов"

Фото: пресс-служба ГКУ "Новые технологии управления"

Городская программа лояльности "Миллион призов" запускает акцию "Жаркий сезон" в рамках проекта "Лето в Москве". Участвуя в ней, жители столицы смогут обменять баллы на сувениры для комфортного отдыха на природе, передает портал мэра и правительства города.

Летний ассортимент включает в себя готовую подборку для пикника. Например, плетеную корзину с подкладкой, набор походных столовых приборов, термосумку, складные столик и кресло, а также стеганый коврик для отдыха на траве, который удобно хранить в компактной сумке-мешке.

Эти и другие товары можно заказать на специальной витрине сайта "Миллион призов", однако их количество ограниченно.

Для оформления заказа потребуется выбрать удобные время и адрес в одном из павильонов "Миллион призов" на площадках проекта "Лето в Москве". Функция будет доступна для горожан до 30 июля включительно.

Забрать посылку получится только в эти даты, но не раньше чем через сутки после оформления. Для получения необходимо будет предоставить QR-код из личного кабинета.

Еще одним бонусом станет 25-процентная скидка на товары из летней коллекции с 30 мая по 8 июня. Ее получат участники проекта "Город заданий", которые выполнили задание и оставили отзыв о сувенирах в соцсетях в рамках акции "На берегу столицы".

Воспользоваться предложением могут все москвичи с полной учетной записью на портале mos.ru.

Приобрести уникальные сувениры также можно на нескольких секциях "Лета в Москве". В частности, в павильонах на улицах Рождественке, Кузнецкий Мост, Арбате, Новом Арбате, Трубной площади, Чистопрудном и Гоголевском бульварах.

Например, Московский государственный музей С. А. Есенина представил коллекцию женских и мужских косовороток. Музей-заповедник "Царицыно" создал коллекцию сувениров в фирменном стиле. Среди товаров – блокноты, чехлы для карточек, кружки, молочный шоколад и другое.

