09 июля, 11:10Культура
Акция "Московская музейная неделя" объединила более 570 тысяч человек за полгода
Фото: портал мэра и правительства Москвы
За полгода акция "Московская музейная неделя" объединила более 570 тысяч человек, рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина.
Она отметила, что самыми популярными площадками стали усадьба Кусково, музеи-заповедники "Царицыно" и "Коломенское", а также Государственный музей А. С. Пушкина и Музей Москвы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число участников акции выросло на 45%.
"Москвичи и туристы посетили выставки, посвященные разным темам – от истории до искусства и естественных наук. Следующая музейная неделя пройдет с 14 по 20 июля", – поделилась Сергунина.
В рамках акции в музее-панораме "Бородинская битва" подготовили экспозицию, которая знакомит с ходом сражения при Ватерлоо, последней крупной битвой французского императора Наполеона I. В экспозицию вошли портреты военачальников и образцы холодного оружия того времени, а также графические работы с изображением эпизодов данного события.
В Домике Петра I, который находится в музее-заповеднике "Коломенское", можно будет посмотреть новую выставку. Посетителям представят больше 100 экспонатов XVII–XIX веков, в том числе книги по мореплаванию, которые перевели специально для императора.
Кроме того, москвичей и гостей столицы приглашают в Государственный Дарвиновский музей. В нем можно будет узнать больше о разных видах животных, а также посмотреть на картины известных художников-анималистов, например Василия Ватагина, Алексея Комарова и других.
В Музее-мастерской Зураба Церетели желающие могут посмотреть на более чем 250 работ знаменитого автора. В их числе – эмалевые панно, модели известных скульптур и мозаика.
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