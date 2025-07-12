Спектакль "Школа этикета" вошел в программу фестиваля "Театральный бульвар". Главную роль в моноспектакле исполняет Александра Ребенок, режиссером стал Талгат Баталов. Постановка входит в линейку документальных спектаклей о людях, чья повседневная работа меняет жизнь к лучшему.

Также в этом году фестиваль "Театральный бульвар" представит горожанам и туристам образовательную программу. Например, на Чистых прудах появился театральный институт с тренингами от классических и экспериментальных мастерских.

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