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12 июля, 22:30

Культура

Спектакль "Школа этикета" вошел в программу фестиваля "Театральный бульвар"

Спектакль "Школа этикета" вошел в программу фестиваля "Театральный бульвар"

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Спектакль "Школа этикета" вошел в программу фестиваля "Театральный бульвар". Главную роль в моноспектакле исполняет Александра Ребенок, режиссером стал Талгат Баталов. Постановка входит в линейку документальных спектаклей о людях, чья повседневная работа меняет жизнь к лучшему.

Также в этом году фестиваль "Театральный бульвар" представит горожанам и туристам образовательную программу. Например, на Чистых прудах появился театральный институт с тренингами от классических и экспериментальных мастерских.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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