Проект "Время возможностей" собрал 650 гастрономических акций в Москве

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Больше 650 мероприятий, специальных предложений и акций подготовили предприниматели из сферы общественного питания для участия в проекте "Время возможностей", который проходит в рамках "Лета в Москве". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Сеть ресторанов "Мясо&Рыба" планирует участвовать в проекте до конца сезона. Среди акций, которые подготовили для гостей заведения, – "Рыбный четверг" со скидкой на салат "Мимоза" с крабом, а также на стейки из дикого лосося и "Веллингтон". По понедельникам в ресторане на 50% дешевле можно заказать магаданских креветок.

Ресторатор Сергей Миронов отметил, что такие проекты помогают бизнесу рассказать о себе широкой аудитории и привлечь новых гостей.

"За месяц участия посещаемость заведений значительно выросла. Помимо экономического эффекта, что важно бизнесу, участие в городском спецпроекте позволяет формировать атмосферу гостеприимства, делая наш город по-настоящему привлекательным для горожан и гостей столицы", – подчеркнул он.

К проекту присоединился и владелец кофейни MuseOn в Новомосковском административном округе Алексей Евстафьев. На все десерты посетителям предлагают скидку 25%. Акция распространяется и на классические, и на безглютеновые десерты, а также чай с шариками из тапиоки.

По словам Евстафьева, участие в проекте помогло привлечь дополнительное внимание жителей районов, из-за чего посещаемость заведение выросла.

Владелец ресторана "Osteria Mario&Швили" Сергей Ельчищев рассказал, что летом в его заведении будет действовать акция для любителей пиццы, при ее заказе посетители получат оливки и капучино. По его словам, "Время возможностей" не только позволяет расширить присутствие в информационном пространстве, но и повысить узнаваемость и доверие клиентов.

До конца лета в ресторане "Стейк&Бургер" по специальной цене будут готовить свиные ребрышки, стейки рибай и крафтовый бургер "Грильчо". Блюда с аутентичными нотками и хачапури, а также мороженое при заказе свыше двух тысяч рублей ждут в ресторане "Джонджоли".

В семейных кафе Kitchen можно будет получить третий напиток с тапиокой в подарок, а в ресторане "Грабли" – заказать бесплатный освежающий напиток с лаймом и мятой при предъявлении промокода.

Принять участие в проекте могут предприниматели из сферы общепита, образования, творчества, культуры и других. Для горожан необходимо подготовить специальные предложения, например акции с подарками или скидки от 25%.

Ранее стало известно, что предприниматели Москвы подготовили для детей более 600 летних мероприятий. Сотрудники "Городской фермы" на ВДНХ проведут мастер-классы по рыбалке, а в компьютерной академии "Топ" можно будет узнать много нового о программировании. Любителям творчества мастерская "Футуриум" подготовила занятия по лепке, рисованию и вышиванию.