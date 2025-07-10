Свыше 33 тыс человек посетили обновленную экспозицию Музея героизма на ВДНХ

Фото: пресс-служба аппарата мэра и правительства Москвы

Обновленную экспозицию Музея героизма, открытую в павильоне № 59 "Зерно" на ВДНХ, посетили свыше 33 тысяч человек. Об этом заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Обновление экспозиции приурочили к 80-летней годовщине Победы (в Великой Отечественной войне. – Прим. ред.). Этот факт, а также то, что музей открыт в историческом павильоне главной выставки страны, подчеркивают преемственность – связь между подвигами советских солдат и нынешних защитников Отечества", – уточнила она.

В музее представлено свыше 600 экспонатов, доставленных из зоны проведения спецоперации. При этом коллекция продолжает пополняться, в том числе и самими бойцами СВО.

Пространство разделили на три зоны. Зал воинской славы позволяет гостям одновременно погрузиться в атмосферу парада Победы на Красной площади 1945 года и наших дней.

Зал тематических локаций расскажет о подвигах военных летчиков и операторов БПЛА, снайперов, морпехов, саперов и артиллеристов. Здесь же воссоздали ландшафт линии боевого соприкосновения, где можно увидеть работу снайперов и расчетов беспилотников.

При этом диорама в масштабе 1 к 20 покажет разнообразие арсенала артиллерийских батарей, танковых подразделений и сил противовоздушной обороны. Посетители еще одной зоны, посвященной инженерным войскам, смогут увидеть подробности возведения понтонных переправ и разминирования освобожденных территорий.

Третья зона – мемориальный зал "Путь воина". В архитектурном плане локации оформлены с элементами известных мемориальных комплексов – Могила Неизвестного Солдата и Ржевский мемориал Советскому Солдату. Для каждой локации подготовлены виртуальные гиды и видеосюжеты с уникальной военной хроникой.

Почетное место занимают свыше 40 флагов подразделений Вооруженных сил России (ВС РФ) и добровольческого корпуса, выполняющих задачи в зоне проведения СВО. Здесь, например, представлены флаги 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии, спецназа "Ахмат" и отряда, принимавшего участие в операции "Труба" в Курской области. Флаги передали сами военнослужащие.

Кроме того, в музее можно найти не только образцы современного вооружения и макеты ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М, штурмовика Су-25 "Грач", но и различные трофеи, вражеские документы, личные вещи военных, собранные при участии как самих российских солдат, так и волонтеров, военкоров.

Один из трофейных образцов военной техники стран НАТО – американская бронированная машина Stryker. На выставке представлены вражеские дроны, оружие и экипировка противника.

"Музей героизма сделан действительно с душой. Это народная экспозиция. Наш отряд тоже передал несколько предметов из зоны боевых действий. И, видя их рядом с экспонатами наших товарищей, испытываешь чувство сопричастности, которое сложно передать словами", – отметил начальник службы БПЛА добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Святого Благоверного князя Александра Невского, Герой России, полковник Иоанн Семенов.

Он добавил, что работа военных уже стала частью истории, а также поблагодарил организаторов экспозиции за бережный подход. По мнению бойца "Ахмата", лейтенанта Александра Любимова, музей – это не просто красивое здание на ВДНХ, это место, где чувствуется связь поколений.

"Особенно зацепила диорама: детально воспроизведен участок нынешней линии фронта, где видно позиции, технику и работу расчетов. Для гражданского глаза – это макет, а мы сразу читаем его как боевую схему – понимаем, сколько труда за каждым метром", – сказал он.

Участница московского патриотического проекта "Город героев" Мария Коровина высказалась, что музей "пробирает до мурашек", так как сочетает исторические артефакты с мультимедийными решениями. Например, ее впечатлили знамена поверженных противников под ногами и скульптуры солдата ВОВ и бойца СВО.

Побывать на выставке можно бесплатно.

Ранее в павильоне № 58 на ВДНХ также открылся спецпроект "Музей СВО". Он посвящен героизму участников спецоперации, а также знакомит посетителей с победными традициями России и подвигами военнослужащих. Посетить экспозицию все желающие могут бесплатно.

