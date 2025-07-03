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Новости

03 июля, 19:30

Мэр Москвы

Собянин открыл выставку о великом князе Сергее Александровиче в Музее Москвы

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В Музее Москвы открылась новая выставка "Августейший хозяин Москвы", посвященная генерал-губернатору и великому князю Сергею Александровичу. Экспозицию открыл Сергей Собянин.

По его словам, вклад Сергея Александровича в развитие города сложно переоценить – именно при нем были реализованы многие передовые для своего времени проекты, которыми москвичи пользуются до сих пор.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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