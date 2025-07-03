Собянин открыл выставку о великом князе Сергее Александровиче в Музее Москвы

В Музее Москвы открылась новая выставка "Августейший хозяин Москвы", посвященная генерал-губернатору и великому князю Сергею Александровичу. Экспозицию открыл Сергей Собянин.

По его словам, вклад Сергея Александровича в развитие города сложно переоценить – именно при нем были реализованы многие передовые для своего времени проекты, которыми москвичи пользуются до сих пор.

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