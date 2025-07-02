3D-панорамы Воробьевых гор появились в приложении "Узнай Москву"

Фото: пресс-служба департамента информационных технологий города Москвы

В мобильном приложении "Узнай Москву" появились 3D-панорамы Воробьевых гор. Об этом сообщила пресс-служба департамента информационных технологий города.

"3D-панорамы Воробьевых гор позволяют представить, как это любимое москвичами и гостями столицы место отдыха выглядело в разные эпохи", – цитирует пресс-службу портал мэра и правительства Москвы.

Например, горожане и туристы смогут увидеть, как раньше выглядел Воробьевский дворец. Сооружение появилось в XVI веке, в нем бывали правители Иван Грозный, Борис Годунов и Михаил Романов.

В XVII веке царевна Софья приказала построить новый дворец, именно там молодой Петр I увлекался артиллерией, но после 1812 года дворец исчез. Увидеть утраченную постройку можно на панораме "Воробьевский дворец. XVIII век".

На второй панораме можно найти место, где в конце XIX – начале XX веков находился знаменитый ресторан крестьянина Крынкина, который на то время выглядел как настоящий центр развлечений, включая американские горки, узкоколейную дорогу с паровозиком и лодочное сообщение.

Третья 3D-панорама расскажет, как возводилось здание МГУ имени Ломоносова.

"Чтобы усилить эффект погружения, специалисты детально проработали не только архитектурные объекты, но и элементы природы: птиц в полете, колышущуюся на ветру траву. Увидеть все это можно как находясь на месте, так и из дома", – отметили в департаменте.

Для полного погружения на смотровой площадке Воробьевых гор появилась специальная стела, при помощи которой можно увидеть панораму прямо на месте. Для этого нужно скачать приложение "Узнай Москву" и отсканировать QR-код.

Смотреть на нужный период времени можно через камеру смартфона – старинные виды появятся прямо на экране. При этом изучать панораму можно не только на самих Воробьевых горах, но и в любом другом месте. Для этого нужно найти карточку объекта в приложении и нажать на "Посмотреть 3D-панораму".

Ранее стало известно, что с 5 по 6 июля в саду имени Н. Э. Баумана пройдут квесты, мастер-классы, кинопоказы и другие мероприятия в рамках благотворительного фестиваля "Город неравнодушных". Посетить фестиваль, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности, могут все желающие.

