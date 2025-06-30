Собянин: клиники Москвы получили более 120 новых аппаратов для диагностики

Более 120 новых аппаратов для лучевой диагностики поставили в московские клиники с начала года. В их числе – рентген-аппараты последнего поколения, ангиографы для высокоточного лечения и проведения операций и многое другое. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Мэр Москвы отметил, что город непрерывно обеспечивает медорганизации самым современным и технологичным оборудованием. Это одно из ключевых направлений программы модернизации московского здравоохранения.

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