Мэр Москвы сообщил о начале нового сезона конкурса в области детской литературы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве начался пятый сезон конкурса на соискание премий имени Корнея Чуковского в области детской литературы. Об этом в своем телеграм-канале заявил Сергей Собянин.

"Принять участие в нем могут авторы и переводчики, которые опубликовали свои произведения в период с 1 января 2024 года по 9 июля 2025 года", – отметил мэр.

Всего конкурс включает семь номинаций, а призера одной из них выберут участники проекта "Активный гражданин". В составе жюри будут лауреаты и победители конкурсов, детские писатели, поэты и переводчики.

Среди членов жюри – автор книги "Доброе слово и горошку приятно" Алена Кашура. Ее произведение стало лучшим по версии свыше 20 тысяч пользователей проекта.

Ранее лауреатами конкурса детской литературы, который был учрежден в 2020 году, стали Валентина Партина, Юлия Симбирская, Ольга Серова, Ольга Боченкова и Мария Сухотина.

"В прошлом году было подано больше 600 заявок из 108 городов России", – заключил Собянин.

Ранее Владимир Путин предложил запустить программу "Детская книжная карта" по аналогии с "Пушкинской картой". Номинал карты может составить 3 тысячи рублей, а ее запуск планируется с 2026 года. Получить ее смогут семьи, в которых растут дошкольники в возрасте от 3 до 6 лет.

