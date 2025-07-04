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04 июля, 12:45

Культура

"Кинореквизит": ювелирные украшения, авоська

"Кинореквизит": ювелирные украшения, авоська

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В новом выпуске программы "Кинореквизит" ведущий Владимир Березин расскажет, как чешская бижутерия заменяла в кино настоящее золото и бриллианты, а также чьи украшения украли на съемках фильма "Дворянское гнездо".

Какая реальная история легла в основу сцены с сережками в "Зеркале" Андрея Тарковского? Что на самом деле было спрятано в гипсе у Семена Семеновича Горбункова в "Бриллиантовой руке"?

Почему авоська стала одним из символов советского времени? Как она получила свое название и что в ней носил режиссер Леонид Гайдай? Об этом – в программе "Кинореквизит".

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