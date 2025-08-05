На Патриарших прудах показали романтический спектакль "Салю д'амур: все о любви"

На Патриарших прудах проходит спектакль "Салю д'амур: все о любви", который приглашает москвичей и гостей столицы погрузиться в атмосферу романтики под открытым небом. В программе звучат знаменитые оперные арии, а также вокальные и инструментальные произведения о любви.

Участники фестиваля "Театральный бульвар" отмечают удобство формата: концерты и спектакли доступны для всей семьи, независимо от возраста. Многие зрители приходят на него с детьми, друзьями и родственниками, чтобы вместе насладиться искусством и провести время на свежем воздухе.

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