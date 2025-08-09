Концерт этнической музыки прошел в рамках фестиваля "Театральный бульвар"

Концерт мировой этнической музыки прошел на сцене амфитеатра в музейном парке "Политех" в рамках фестиваля "Театральный бульвар". Коллектив под названием "Треугольный Сон" исполнил традиционные музыкальные композиции Индии, Греции, Ирана, Грузии и многих других стран.



Фестиваль продлится до 31 августа. Он объединяет 14 площадок и 600 разных событий. Свои представления в Москву привезли не только российские театры, но также коллективы из Аргентины, Китая, Индии и Сербии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.