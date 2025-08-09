Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 августа, 18:30

Культура

Концерт этнической музыки прошел в рамках фестиваля "Театральный бульвар"

Концерт этнической музыки прошел в рамках фестиваля "Театральный бульвар"

Режиссер Кубаев прокомментировал смерть народного артиста РФ Краско

Народный артист РФ Иван Краско скончался на 95-м году жизни

Умер народный артист России Иван Краско

"Кафе Эпоха": Татьяна Васильева и Олег Шкловский

Нейросеть Алиса предложила 5 концертов, которые можно посетить 9 и 10 августа в Москве

Москвичей пригласили на кинопоказ в рамках фестиваля "Театральный бульвар"

Показ фильма "По семейным обстоятельствам" пройдет на фестивале "Театральный бульвар"

"Интервью": Антон Богданов – об известности

В Москве простились с худруком "Электротеатра Станиславский" Борисом Юханановым

Концерт мировой этнической музыки прошел на сцене амфитеатра в музейном парке "Политех" в рамках фестиваля "Театральный бульвар". Коллектив под названием "Треугольный Сон" исполнил традиционные музыкальные композиции Индии, Греции, Ирана, Грузии и многих других стран.

Фестиваль продлится до 31 августа. Он объединяет 14 площадок и 600 разных событий. Свои представления в Москву привезли не только российские театры, но также коллективы из Аргентины, Китая, Индии и Сербии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культурафестивалигородвидеоКарина Ильина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика