День физкультурника отпразднуют 9 августа в рамках форума-фестиваля "Москва 2030"

Обширную программу мероприятий подготовили организаторы форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" на 9 и 10 августа. Что ждет гостей – в нашем материале.

"Лужники"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Празднование Дня физкультурника начнется на выставке техники комплекса городского хозяйства (расположена на центральной площади "Лужники") 9 августа в 10:30. Гостей ждут мастер-классы, танцы и прочие активности. Большое событие вечерней программы запланировано на 20:00: на главной сцене состоится концерт певца Вани Дмитриенко.

Также в выходные для взрослых и детей старше 5 лет пройдут мастер-классы по работе с электричеством с помощью катушки Теслы. Занятия будут проходить каждый час: 9 августа – с 13:00 до 16:00, а 10 августа – с 16:00 до 20:00. При этом регистрация на событие не предусмотрена.

Кроме того, на поле Южного спортивного центра продолжаются соревнования в рамках "Недели баскетбола". Одно из наиболее заметных событий здесь пройдет 10 августа в 13:00, когда зрители увидят медиаматч с участием рэпера L’One. Здесь регистрация тоже не потребуется, сообщили организаторы.

"Музеон"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Обширная программа состоится и в парке искусств "Музеон". К примеру, 9 августа в 13:00 здесь пройдет практикум по искусственному интеллекту от студентов Московского физико-технического института (МФТИ), а в 18:00 в павильоне "Экономика Москвы" можно будет посмотреть мультфильм "Валл-и". Там же 10 августа в 16:30 запланирована дискуссия "Экономика внимания. Стратегии для бизнеса в эпоху клипового мышления" с участием профильных спикеров. На все эти события регистрация не нужна.

Также 9 и 10 августа в 14:00 все желающие смогут посетить выставку "Цифровые технологии Москвы", а также посоревноваться в ИТ-дженге. Победители получат призы из коллекции "Путь ИТ-героя". Вход на мероприятие свободный.

Парк 50-летия Октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Часть программы здесь будет посвящена животным. К примеру, в парке пройдут мастер-классы и лекции от экспертов, а также интерактивные занятия от pet-friendly-сообщества "Хвост Ньюс" с советами о правильном уходе за домашними любимцами. 9 августа встречи состоятся с 12:00 до 21:00, а 10 августа – с 12:00 до 20:00. Регистрация для их посещения не нужна.

Также на площадке зазвучит музыка в стиле поп, фолк, джаз, соул, фанк, синтипоп и ретровейв. Послушать артистов 9 августа можно с 12:00 до 21:00, а 10 августа – с 12:00 до 20:00.

"Красный Октябрь"

Выходные в арт-кластере будут посвящены паркуру. В оба дня здесь пройдут мастер-классы: профессионалы научат любителей трюкам, поделятся своим опытом, а также ответят на вопросы публики. Мероприятия запланированы и 9, и 10 августа на 12:30, 15:00, 17:00 и 19:00. Регистрация на них не предусмотрена.

Также все выходные в 20:30 на большом экране под открытым небом пройдут показы роликов и фильмов о паркуре. Вход на сеансы свободный.

Другие локации

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

На территории инновационного центра "Сколково" 9 и 10 августа с 10:00 гостей приглашают поучаствовать в мастер-классах в рамках Кубка Мэра Москвы по гонкам дронов. Жители столицы смогут попробовать себя в управлении спортивным дроном и дроном-доставщиком, а также поиграть в дрон-футбол и дрон-баскетбол. Регистрация для участия не потребуется.

Кроме того, на ВДНХ около колеса обозрения "Солнце Москвы" будут проходить карьерные экспресс-консультации от рекрутеров Правительства Москвы. За 10–18 минут специалисты расскажут, как создать привлекательное резюме и получить желаемую работу. Предварительная регистрация – на сайте мероприятия.

В саду "Эрмитаж" 10 августа отметят День строителя: в 19:00 запланирован концерт с участием симфонического оркестра Imperialis Orchestra. Вход на него свободный.

А в большом амфитеатре парка "Зарядье" 9 августа состоится выступление коллектива "Фонограф-симфоджаз" под управлением дирижера Сергея Жилина. Для публики сыграют симфоджазовые версии знаменитых произведений Петра Чайковского, Сергея Рахманинова и Николая Римского-Корсакова. Начало концерта в 21:00, вход для зрителей свободный.

