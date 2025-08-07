Церемония прощания со спортивным комментатором Гришиным прошла в Москве

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/Комментатор Александр Гришин

Церемония прощания со спортивным комментатором Александром Гришиным прошла в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Проводить в последний путь Гришина пришли его родные, близкие, знакомые спортсмены и тренеры.

О смерти комментатора на 48-м году жизни стало известно 5 августа. По словам его супруги, Гришин переходил железнодорожные пути во время сильного дождя, а как выяснилось позднее, в неположенном месте. Поезд сообщением Волоколамск – Серпухов смертельно травмировал мужчину.

Свою телевизионную карьеру Гришин начал в 2002 году на канале "7ТВ". С 2004 по 2015 год он трудился комментатором на телеканале "Спорт", а следующие три года – на "Матч ТВ".

На Первый канал Гришин пришел в 2018 году. Там он комментировал чемпионаты Европы и мира по фигурному катанию и футболу. Также ему удалось поработать на пяти Олимпиадах.