Началось прощание с худруком "Электротеатра Станиславский" Юханановым

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Началось прощание с художественным руководителем "Электротеатра Станиславский" и режиссером Борисом Юханановым. После церемонии он будет похоронен на Троекуровском кладбище, сообщает РИА Новости.

К театру цветы несут друзья, знакомые и ученики режиссера. Свои соболезнования выразил председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков, подчеркнув, что художественные эксперименты худрука проложили путь выразительности, в которой объединились музыка, танец и визуальное искусство.

По словам ректора ГИТИСа Григория Заславского, Юхананов являлся звездой неофициального искусства и одним из основателей параллельного кино, а также автором сложных, новаторских фильмов и видеоинсталляций. Кроме того, соболезнования принес и коллектив театра "Ленком Марка Захарова".

Юхананов умер 5 августа. Режиссер долго болел и скончался из-за сердечной недостаточности.

За всю свою карьеру он презентовал более 100 театральных постановок, среди которых "Хохороны", "Принципы Чучхе", "Чайка", "Книга висячих садов", "Кафка в Афинах". Также он занимался съемкой кинофильмов. В число его работ вошли "Дзенбоксинг", "Назидание", "Крылья", "Игрушка" и "Зоопарк".

Помимо этого, проект режиссера "Сад" в 1996 году получил премию К. С. Станиславского за лучшую сценографию, а "Орфические игры" в 2019-м номинировались на "Золотую маску".

