05 августа, 15:54Культура
Умер заслуженный артист РФ Виктор Кондрашкин
Фото: vk.com/Нижегородское отделение СТД РФ | Дом актера
Заслуженный артист России, актер Виктор Кондрашкин скончался на 76-м году жизни, сообщает пресс-служба Нижегородского отделения Союза театральных деятелей РФ.
Церемония прощания пройдет 6 августа в 12:00 в церкви на Новосормовском кладбище в Нижнем Новгороде.
Кондрашкин родился в 1950 году. Образование он получил в Горьковском театральном училище, после чего начал работать в Горьковском театре юного зрителя.
Актер был известен по ролям короля в постановке "Голый король" и Гены в фильме-спектакле "Свидетель". Всего он отыграл свыше 80 ролей и был членом Союза театральных деятелей.
Звания заслуженного артиста Кондрашкин удостоился в 1994 году. Помимо этого, ему неоднократно вручали премии Нижнего Новгорода и театральных фестивалей.