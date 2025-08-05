Умер заслуженный артист РФ Виктор Кондрашкин

Фото: vk.com/Нижегородское отделение СТД РФ | Дом актера

Заслуженный артист России, актер Виктор Кондрашкин скончался на 76-м году жизни, сообщает пресс-служба Нижегородского отделения Союза театральных деятелей РФ.

Церемония прощания пройдет 6 августа в 12:00 в церкви на Новосормовском кладбище в Нижнем Новгороде.

Кондрашкин родился в 1950 году. Образование он получил в Горьковском театральном училище, после чего начал работать в Горьковском театре юного зрителя.

Актер был известен по ролям короля в постановке "Голый король" и Гены в фильме-спектакле "Свидетель". Всего он отыграл свыше 80 ролей и был членом Союза театральных деятелей.

Звания заслуженного артиста Кондрашкин удостоился в 1994 году. Помимо этого, ему неоднократно вручали премии Нижнего Новгорода и театральных фестивалей.