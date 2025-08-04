Звукорежиссер Петр Пивоваров умер в возрасте 71 года

Фото: vk.com/Союз кинематографистов РФ

Звукорежиссер, член Союза кинематографистов России Петр Пивоваров ушел из жизни в возрасте 71 года. Об этом сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России.

"1 августа 2025 года на 72-м году ушел из жизни наш коллега, звукорежиссер Петр Викторович Пивоваров (1953–2025)", – говорится в сообщении.

Прощание с ним состоится 6 августа в морге городской клинической больницы имени С. И. Спасокукоцкого. После звукорежиссера похоронят на Центральном кладбище в подмосковном Долгопрудном.

Пивоваров родился 19 декабря 1953 года в Москве. Он окончил МТХТУ в 1975 году, после чего начал работать на Центральную студию документальных фильмов (ЦСДФ) и получил диплом Ленинградского института киноинженеров. Пивоваров прошел путь от звукотехника до звукооператора высшей квалификации.

Он работал на ЦСДФ почти 20 лет. С 2005 года занимал должность главного звукорежиссера RT, а с 2014-го по 2022 год – заместителя главного звукорежиссера.

В его фильмографии – киноленты "Шел солдат...", "Иду к тебе, Арктика", "Улоф Пальме. Почему?", "Дело об украденной скрипке" и многие другие.

