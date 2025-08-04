Умерла актриса из "Радио Цинциннати" Лони Андерсон

Фото: legion-media.com/MIAN, JOMA20

Американская актриса Лони Андерсон умерла в Лос-Анджелесе после продолжительной болезни. Об этом сообщает "МК" со ссылкой на публициста Шерила Джей Кагана, которого цитирует издание Hollywood Reporter.

Также информацию о смерти звезды подтвердили члены ее семьи.

Андерсон родилась 5 августа 1945 года в Сент-Поле штата Миннесота. Известность она получила благодаря колоритным комедийным героиням-блондинкам. Первой работой актрисы стал фильм "Невада Смит" со Стивом Маккуином.

В ситкоме "Радио Цинциннати" Андерсон сыграла секретаршу Дженнифер Марлоу. В проекте она предстала в образе привлекательной блондинки в туфлях на шпильке. За эту роль актрису трижды номинировали на "Золотой глобус" и дважды – на премию "Эмми".

Кроме того, Андерсон стала исполнительницей главной роли в мелодраме "Тайная жизнь моей матери". Всего актриса принимала участие в более чем 60 кинокартинах и телепроектах, среди которых "Лодка любви", "Одинокий парень", "Сабрина – маленькая ведьма" и "Папочка".

В 1995 году артистка выпустила автобиографию "Моя жизнь на высоких каблуках", рассказывающую о становлении женщины, которая преодолевает жизненные препятствия.

