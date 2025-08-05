Причиной смерти режиссера Бориса Юхананова стала сердечная недостаточность

Фото: ТАСС/Елена Никитченко

Причиной смерти художественного руководителя "Электротеатра Станиславский" Бориса Юхананова стала сердечная недостаточность. Об этом ТАСС заявила директор театра Ирина Золина.

В свою очередь, бывшая пресс-атташе театра Апполинария Юдина подтвердила СМИ, что режиссер долго болел.

О смерти Юхананова 5 августа сообщил театральный критик, ректор Российского института театрального искусства (ГИТИСа) Григорий Заславский. Дата и место прощания будут оглашены позднее.

Борис Юхананов родился 30 сентября 1957 года в Москве. Под руководством Анатолия Эфроса и Анатолия Васильева в 1986 году он окончил режиссерский факультет. Во время обучения Юхананов часто ассистировал своим наставникам. Например, при постановке спектакля "Буря" в 1983 году он помогал Эфросу, а в 1983–1985-м был ассистентом Васильева на постановке "Серсо".

Кроме того, деятель культуры создал первую в СССР независимую театральную группу "Театр-театр" в 1985 году и был соорганизатором первой городской частной балетной компании Маленького балета в Санкт-Петербурге.

Также он срежиссировал такие фильмы, как "Видеороман в 1 000 кассет. Сумасшедший принц" (1986–1993), "Неуправляемый ни для кого" (1995), "Да! Дауны..." (1997), "Назидание" (2017), "Безумный ангел Пиноккио" (2024), "Интегральное исчисление" (2024) и многие другие.