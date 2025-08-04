Режиссера Эльдара Шенгелаю похоронят в Дидубийском пантеоне в Тбилиси

Фото: ТАСС/Юрий Самолыго

Кинорежиссер, народный артист СССР Эльдар Шенгелая будет похоронен рядом с родителями в Дидубийском пантеоне общественных деятелей в Тбилиси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора некрополя Бадри Кутателадзе.

По его словам, некрополь ждет представителей семьи режиссера, чтобы договориться о времени похорон.

Как подчеркнула коллега Шенгелая, режиссер, бывший художественный руководитель Театра киноактеров имени Михаила Туманишвили Кети Долидзе, причиной смерти артиста стала остановка сердца.

"Он в последнее время болел. Он уже был стар. Где-то год не появлялся на публике. Эльдар умер дома в Тбилиси", – уточнила она.

О смерти режиссера стало известно 4 августа. Ему было 92 года.

Шенгелая родился 26 января 1933 года в Тифлисе (Тбилиси. – Прим. ред.). Дебютным фильмом режиссера стала киносказка "Легенда о ледяном сердце", которую он поставил совместно с режиссером Алексеем Сахаровым.

Также в числе его работ "Снежная сказка", "Белый караван", "Микела", "Необыкновенная выставка", "Голубые горы, или Неправдоподобная история" и другие кинокартины.

Шенгелая имеет ряд наград и званий, в числе которых звания народного артиста Грузинской ССР, народного артиста СССР, а также государственная премия СССР.

