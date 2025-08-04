Прощание с режиссером Ереминым началось в Театре Моссовета

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Прощание с народным артистом РСФСР, режиссером Юрием Ереминым началось в Государственном академическом театре имени Моссовета, передает ТАСС.

Гражданская панихида проходит на Основной сцене театра, ее ведет заслуженный артист РФ Валерий Яременко. Проститься с деятелем культуры пришли коллеги и поклонники.

В фойе театра установили фотографии с репетиций и постановок, которые срежиссировал Еремин. Среди снимков представлены моменты со спектаклей "Герой нашего времени", "В пространстве Теннесси У", "Серебряный век", "Учитель танцев".

Также в помещении установлены венки от коллективов Московского драматического театра имени А. С. Пушкина, Российского академического молодежного театра (РАМТ), Российского института театрального искусства (ГИТИС), а также коллектива МХТ имени А. П. Чехова и других.

После прощания в храме мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии состоится отпевание Еремина. Затем его похоронят на Миусском кладбище в Москве.

Еремин скончался 1 августа на 82-м году жизни. Должность режиссера в Театре Моссовета он занял в 2010 году. Репертуар режиссера включает спектакли "У врат царства" по пьесе Кнута Гамсуна, "Мадам Бовари" по роману Гюстава Флобера и многие другие.

По словам представителей театра, артист был талантливым наставником, умевшим глубоко и точно работать с актерами. О Еремине с теплотой и уважением вспоминают известные артисты и режиссеры, связывая его имя со своими успехами.