Народный артист СССР Эльдар Шенгелая умер в Грузии

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

В Грузии на 93-м году жизни умер народный артист СССР, кинорежиссер Эльдар Шенгелая. Об этом в Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) сообщил фонд Нато Вачнадзе.

"С прискорбием сообщаем, что скончался Эльдар Шенгелая", – говорится в публикации.

Шенгелая родился 26 января 1933 года в Тифлисе (Тбилиси. – Прим. ред.). В 1958 году он окончил peжиcсеpcкий факультет ВГИКа, мастерскую педагога Сергея Юткевича. После работал режиссером киностудии "Мосфильм", а с 1960 года – режиссером киностудии "Грузия-фильм".

Он также руководил режиссерской мастерской в Тбилисском театральном институте имени Шота Руставели. В 1980-х годах возглавлял Союз кинематографистов Грузинской ССР и являлся секретарем правления Союза кинематографистов СССР.

Дебютным фильмом Шенгелая стала киносказка "Легенда о ледяном сердце", которую он поставил совместно с режиссером Алексеем Сахаровым. Также в числе его работ "Снежная сказка", "Белый караван", "Микела", "Необыкновенная выставка", "Голубые горы, или Неправдоподобная история" и другие кинокартины.

Шенгелая имеет ряд наград и званий, в числе которых звания народного артиста Грузинской ССР, народного артиста СССР, а также государственная премия СССР.