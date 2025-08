Фото: AP Photo/Mark Zaleski

Аккордеонист и обладатель шести премий "Грэмми" Флако Хименес (настоящее имя – Леонардо Хименес) умер в возрасте 86 лет. Об этом его семья сообщила в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, деятельность компании запрещена и признана экстремистской в России).

В заявлении отмечается, что исполнитель скончался в окружении семьи. Его родственники поблагодарили поклонников, друзей Хименеса и всех, кто ценил его музыку.

"Спасибо за каждое воспоминание. Его наследие будет жить в его песнях и в сердцах фанатов", – говорится в сообщении.

Родные Хименеса не уточнили место и причину смерти музыканта, призвав поклонников уважать частную жизнь близких аккордеониста.

Хименес родился 11 марта 1939 года в Сан-Антонио. На сцене он дебютировал в 7 лет, выступив вместе со своим отцом.

Некоторое время музыкант работал с певцом Бобом Диланом, а также принял участие в записи альбома Voodoo Lounge группы The Rolling Stones и сингла Streets of Bakersfield в исполнении Дуайта Йокама и Бака Оуэнса. Он также входил в состав коллективов Texas Tornados и Los Super Seven.

За свою карьеру аккордеонист получил не только шесть премий "Грэмми", но и награды Americana Music Awards, Tejano Music Awards и журнала Billboard.