Page Six: причиной смерти рестлера Халка Хогана стал сердечный приступ

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Причиной смерти американского рестлера, актера и телеведущего Халка Хогана стал сердечный приступ, пишет Page Six со ссылкой на центр судмедэкспертизы округа Пинеллас в штате Флорида.

"Page Six может сообщить эксклюзивную информацию о том, что легенда профессионального рестлинга умер от острого инфаркта миокарда, широко известного как сердечный приступ", – отмечается в материале.

Журналисты также выяснили, что у телеведущего была мерцательная аритмия и хронический лимфоцитарный лейкоз – рак белых кровяных клеток. При этом в публикации делается акцент на том, что ранее данная информация обнародована не была.

Помимо этого, представитель центра судебно-медицинской экспертизы сообщил изданию, что в учреждение поступил запрос на кремацию тела Хогана.

О смерти рестлера стало известно 24 июля. Ему был 71 год. Со слов врачей, вызванных к дому актера, у него констатировали остановку сердца.

Хоган родился 11 августа 1953 года в городе Огаста штата Джорджия. Карьеру рестлера он начал карьеру рестлера в 1977 году, а в 1983-м подписал контракт с WWE, где пять раз становился чемпионом и дважды выиграл королевские битвы.

Соглашение с World Championship Wrestling (WCW) Хоган заключил в 1993 году. Будучи участником организации, рестлер шесть раз выигрывал титул чемпиона мира WCW в тяжелом весе.