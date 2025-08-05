Умер худрук "Электротеатра Станиславский" Борис Юхананов

Фото: ТАСС/Елена Никитченко

Художественный руководитель "Электротеатра Станиславский", режиссер Борис Юхананов скончался на 68-м году жизни, передает ТАСС со ссылкой на театрального критика, ректора Российского института театрального искусства (ГИТИСа) Григория Заславского.

Он не уточнил причину смерти режиссера. Дата и место прощания будут оглашены позднее.

Юхананов родился 30 сентября 1957 года в Москве. Образование актера театра и кино он получил в Воронежском институте искусств по специальности, после чего поступил в ГИТИС на специальность "режиссер драмы".

В качестве педагога начал работать в 1988-м, когда устроился в Ленинградский свободный университет. Также Юхананов преподавал в Свободной академии в Москве и Мастерской Индивидуальной Режиссуры. МДТ имени К. С. Станиславского, который позднее стал "Электротеатром Станиславский", он возглавил в 2013 году.

За всю свою карьеру режиссер представил более 100 театральных постановок. Среди них – "Хохороны", "Принципы Чучхе", "Чайка", "Книга висячих садов", "Кафка в Афинах". Помимо этого, Юхананов снимал кинофильмы. В числе его работ – "Дзенбоксинг", "Назидание", "Крылья", "Игрушка", "Зоопарк".

Труды режиссера не раз отмечались наградами. Его проект "Сад" в 1996 году получил премию К. С. Станиславского за лучшую сценографию, "Орфические игры" в 2019-м номинировались на "Золотую маску", а запись оперы "Октавия. Трепанация" удостоилась премии "Чистый звук".